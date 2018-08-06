В Ленинградском окружном военном суде пройдут слушания по теракту в метро

Выездное заседание запланировано на 11 марта.

На выездном заседании Ленинградского окружного суда пройдет рассмотрение дело о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону. Организаторами преступления считают 11 человек. Предварительные слушания состоялись в Московском окружном военном суде в закрытом режиме. Инстанция постановила, что продолжение разбирательств следует назначить на 11 марта.

Напомним, что представители закона обсуждают по существу трагедию, произошедшую 3 апреля 2017 года на платформе "Технологического института". В тот день смертник пронес на станцию метрополитена взрывное устройство в рюкзаке. В результате погибло 15 человек и еще несколько пострадали.

Фото и видео: Piter.tv