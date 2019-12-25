По делу о мошенничестве задержали главу Центра энергосбережения в Ленобласти

Дудкевича заключили под стражу на два месяца — с 4 октября по 3 декабря 2022 года.

В четверг, 6 октября, Октябрьский суд Петербурга заключил под стражу директора Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленобласти Павла Дудкевича. Его обвиняют в хищении государственных средств. Об этом рассказали в объединённая пресс-служба судов.

Головное дело возбудили по факту хищения денег, которые выделяли на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в Гатчине. Следователи установили, что МО "Муринское городское поселение" и коммерческая организация заключили договоры на установку в многоквартирных домах автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Работы оплатили и не выполнили. Общая сумма ущерба составила более 32 млн рублей.

Следствие полагает, что организатором преступной схемы стал Павел Дудкевич. Он действовал вместе с представителями ряда коммерческих организаций в нескольких районах Ленобласти. После обысков изъяли документацию.

Дудкевич вину не признал. Его адвокат настаивал на домашнем аресте, отмечая, что что раньше мужчину не привлекали к ответственности и у него беременная сожительница. Дудкевича заключили под стражу на два месяца — с 4 октября по 3 декабря 2022 года.

Фото: Piter.tv

