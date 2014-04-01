По архивным материалам восстановят часть сада Смольного собора

Также реконструируют утраченные дороги внутри двора.

Работы по восстановлению части сада Смольного собора планируется завершить до конца года. Об этом 1 апреля, в пятницу, рассказали в пресс-службе администрации города.

Сейчас продолжается восстановление исторической планировки в монастырском дворе. Деревья и кустарники высадят на основе архивных документов, а также отремонтируют газоны. Также сохранится крестообразная планировка, которая связывает собор и монастырский корпус. Кроме этого, восстановят утраченные дороги внутри двора.

Ранее мы писали, что облицовку путевых стен на "Лесной" восстановят в конце апреля. Часть плиток, как выяснилось, демонтировали сами специалисты метрополитена.

Фото: spbmuzei.ru



