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По архивным материалам восстановят часть сада Смольного собора
Сегодня, 21:35
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По архивным материалам восстановят часть сада Смольного собора

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Также реконструируют утраченные дороги внутри двора. 

Работы по восстановлению части сада Смольного собора планируется завершить до конца года. Об этом 1 апреля, в пятницу, рассказали в пресс-службе администрации города. 

Сейчас продолжается восстановление исторической планировки в монастырском дворе. Деревья и кустарники высадят на основе архивных документов, а также отремонтируют газоны. Также сохранится крестообразная планировка, которая связывает собор и монастырский корпус. Кроме этого, восстановят утраченные дороги внутри двора. 

Ранее мы писали, что облицовку путевых стен на "Лесной" восстановят в конце апреля. Часть плиток, как выяснилось, демонтировали сами специалисты метрополитена.

Фото: spbmuzei.ru

 
 

Теги: кустарники, реконструкция, сады, смольный собор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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