По Южному шоссе "Газель" застряла под мостом

Мост глупости нашел очередную жертву.

В Невском районе Петербурга утром 11 октября под переправой застрял грузовик. "Газель" стала очередной жертвой моста глупости. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным автомобилистов, транспорт не смог пройти по Южному шоссе. Он застрял около улицы седова. На данный момент движение через участок остановлено. Водители не могут объехать виновника аварии.

Ранее Piter.tv писал о том, что утренний сбой поездов по "зеленой" ветке в метро вызван упавшим на рельсы петербуржцем.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

