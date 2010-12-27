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По Южному шоссе "Газель" застряла под мостом
Сегодня, 8:00
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lesjasap

По Южному шоссе "Газель" застряла под мостом

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Мост глупости нашел очередную жертву.

В Невском районе Петербурга утром 11 октября под переправой застрял грузовик. "Газель" стала очередной жертвой моста глупости. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным автомобилистов, транспорт не смог пройти по Южному шоссе. Он застрял около улицы седова. На данный момент движение через участок остановлено. Водители не могут объехать виновника аварии.

Ранее Piter.tv писал о том, что утренний сбой поездов по "зеленой" ветке в метро вызван упавшим на рельсы петербуржцем.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: газель, мост глупости, южное шоссе
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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