Утренний сбой поездов по "зеленой" ветке в метро вызван упавшим на рельсы петербуржцем

Пассажир выжил, о его состоянии сведения уточняются.

Утром 11 октября в Петербурге произошел технический сбой в работе метрополитена. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. На "зеленой" ветке поезда отправлялись только от станции "Ломоносовская" и доходили до "Беговой". На некоторое время доступ к вестибюля и платформе станции "Пролетарская" был закрыт для пассажиров. Причиной всему местные жители называют несчастный случай, который произошел с одним из людей.

Очевидцы рассказали, что в метро также была нарушена очередность объявления станций. Машинист объявил после "Гостиного двора" сразу "Пролетарскую". Возможно, это произошло только в одном из составов. Причиной неразберихи стал инцидент на платформе "Пролетарской". Там молодой человек (или мужчина) оказался на путях. Некоторые говорят, что он спустился туда добровольно, другие - что могли толкнуть.

Свидетели событий рассказали, что пострадавший выжил. Для него были подготовлены черные пакеты, на случай, если травмы человека окажутся слишком тяжелыми. Однако забирали жертву, пока тот еще дышал.

Известно, что к станции "Пролетарская" подъезжали машины скорой помощи. На месте замечены пять бригад врачей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный продлил конкурс на проектирование "коричневой" ветки метро.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Видео: Piter.tv

