В Петербурге грабитель пытался застрелить спецназовца

В Петербурге три кавказца совершили неудачное ограбление ювелирного салона.

Утром 19 октября в петербургский ювелирный магазин расположенный в доме 97 по проспекту Ветеранов ворвались люи в масках. Они обезвредели охранника, а продавщицам приказным тоном велели лечь на пол. Когда грабители разбили уже три витрины и начали вытаскивать золотые украшения, в салоне появился СОБР Росгвардии Петербурга.

Однако грабители решили "дорабатывать" свою процедуру и совершили несколько выстрелов из пистолета. Однако сотрудники Росгвардии быстро успокоили стрелка. Позже выявили, что оружие у одного из злоумышленников было травматическое. Так, если бы вовремя не утихомирили грабителя, пуля могла серьезно ранить спецназовца.

Известно, что после нападения были задержаны трое кавказцев из другого региона. Предположительно, преступники собирались покинуть Санкт-Петербурга сразу после налета, так как при себе имели авиабилеты на 19 октября.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен. области