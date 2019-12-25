По Петропавловской крепости теперь можно прогуляться онлайн

В сети появился фильм про крепость.

Теперь походить по Петропавловской крепости и вспомнить, как выглядит одна из главных достопримечательностей города, можно прямо из дома.

В сети появился документальный фильм "Самый умышленный музей", в котором рассказывают историю крепости. Также под красивые кадры можно услышать стихи поэтов Серебряного века, которые зачитывает Народный артист России Николай Мартон.

Ранее мы писали, что Ансамбль Александрова поддержал песнями итальянцев, противостоящих коронавирусу.

Фото: pixabay