По Петербургу прошла очередная волна эвакуаций судов

В город пришел 19-й день эвакуаций с начала года.

В четверг, 6 февраля, в Петербурге снова эвакуировались районные суды, по традиции сообщила объединенная пресс-служба учреждений города.

В десятом часу утра работу прервали Петродворцовый и Октябрьский районные суды, далее к ним присоединились Колпинский, Ленинский, Василеостровский и Красногвардейский. На момент публикации новости практически все учреждения вернулись к работе. На этот раз анонимы не оставили особенных писем. В город пришел 19-й день минирований с начала года.

Ранее мы писали, что в администрации Калининского района идут следственные мероприятия.

Фото: pixabay