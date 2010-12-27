По Петербургу проехались иностранные танки

По сообщению “Фонтанки”, около девяти утра 21 августа по Гутуевскому острову проехалась военная техника. Колонной прокатились три грузовика с грузовыми платформами, на которых перевозились зарубежные танки.

По сообщениям очевидцев, танки были песочного цвета. На одном из них был замечен трехцветный флаг.

Как стало известно, техника остановилась недалеко от выезда с автобазы ОАО “Морской порт”. Скорее всего, техника принадлежит Таджикистану.

Сейчас высказываются предположения, что танки были доставлены к нам для ремонтных работ. Еще одна из популярных версий заключается в том, что экипажи завезены в Россию для участия в танковом биатлоне, который проводился в подмосковном Алабино 12 августа.

Официального комментария по данному вопросу пока что не получено.

Фото: Pixabay.com