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По Петербургу проехались иностранные танки
Сегодня, 14:11
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lesjasap
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По Петербургу проехались иностранные танки

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По сообщению “Фонтанки”, около девяти утра 21 августа по Гутуевскому острову проехалась военная техника.  Колонной прокатились три грузовика с грузовыми платформами, на которых перевозились зарубежные танки.
 
По сообщениям очевидцев, танки были песочного цвета. На одном из них был замечен трехцветный флаг. 
Как стало известно, техника остановилась недалеко от выезда с автобазы ОАО “Морской порт”. Скорее всего, техника принадлежит Таджикистану.
 
Сейчас высказываются предположения, что танки были доставлены к нам для ремонтных работ. Еще одна из популярных версий заключается в том, что экипажи завезены  в Россию для участия в танковом биатлоне, который проводился в подмосковном Алабино 12 августа. 
 
Официального комментария по данному вопросу пока что не получено.
 
Фото: Pixabay.com
Теги: военная техника , колона , танки
Категории: Новости России

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