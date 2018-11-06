По Невскому проспекту гулял зеленый человек с минипигом на поводке

Необычного прохожего петербуржцы заметили в понедельник, 5 ноября.

В понедельник на Невском проспекте прохожие заметили необычного человека. Он сидел на асфальте у здания в полностью зеленом костюме, а рядом с ним лежал минипиг. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

В понедельник, 5 ноября, необычного прохожего видели не только не только на улице, но и в самом метро "Невский проспект", минипига он уже держал на руках. Что этот персонаж хотел донести или показать до петербуржцев, не понятно, но то, что он многих смог развеселить, это уж точно.

Ранее на Piter.TV: Петербуржцы потеряли минипига: испуганное животное бегает по городу.

Фото и видео: Piter.TV