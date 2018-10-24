Петербуржцы потеряли минипига: испуганное животное бегает по городу

Активисты разыскивают настоящих владельцев домашнего питомца.

В Петербурге местные жители пытаются разыскать владельцев минипига, бегающего по Приморскому району без присмотра. У многих вызвало сомнения тот факт, что животное действительно принадлежит к декоративной породе.

Сомнений в том, что свинка потерялась - нет. Она металась от одной стороны в другую. Временно беглянку забрали неравнодушные очевидцы. Одна из женщин создала пост в Instagram и пытается через Интернет решить проблему с нахождением хозяев.

Напомним, что в КРТИ все еще рассчитывают сдать новые станции метро в срок.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб