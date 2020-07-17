В связи с репетициями 19 и 23 июля с 11:00 до 12:15, а также 26 июля с 10:30 до 12:15 разведут Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что по Неве ночью провезли исторический ботик Петра Великого. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Известно, что историческое судно закрепили на боевом катере "Иван Пасько". Отмечается, что это настоящая реликвия для Северной столицы.

С этого ботика все началось и пришло к современным кораблям и катерам, которые все увидят во время прохождения строя Вячеслав Родионов, командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал

Напомним, что из-за репетиций ко Дню ВМФ планируется, что 19 и 23 июля с 11:00 до 12:15, а также 26 июля с 10:30 до 12:15 разведут Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге прошла третья репетиция Главного военно-морского парада.

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