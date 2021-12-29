В Петербурге по БКД отремонтируют 46 дорог

Их отремонтируют на протяжении 80 км.

Накануне, 16 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что за этот год по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 46 улиц в Петербурге на протяжении 80 км.

С учетом 1 млрд из федерального бюджета, на эти цели выделят 4,5 млрд рублей. Первые конкурсы стартуют в марте. В списке дорог для ремонта также Лиговский проспект, площадь Восстания, улица Большая Зеленина, улица Комсомола, улица Маршала Захарова и другие. Отмечается, что все районы города будут затронуты.

В городском бюджете заложено 8 млрд рублей на ремонт дорог, на капитальный ремонт заложено еще 2 млрд.

Фото: Piter.tv