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Пневматическое оружие приравнят к огнестрельному на законодательном уровне
Сегодня, 13:49
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lesjasap
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Пневматическое оружие приравнят к огнестрельному на законодательном уровне

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Росгвардия обезопасит людей, приравняв пневматику к огнестрельному оружию.

Начальник лицензионно-разрешительного ведомства Леонид Веденов рассказал об инициативе Росгвардии уравнять пневматическое оружие с огнестрельным. Представители из других органов исполнительно власти уже подготовили соответствующие поправки в законодательстве. 
 
По словам спикера, в ближайшем будущем пневматику все еще можно будет приобрести без лицензии, но ее нужно будет в обязательном порядке регистрировать в специализированных учреждениях. Эксперт ответил, что они постараются внести изменения таким образом, чтобы от действий не пострадали спортивные направления. В частности, Леонид Веденов хочет “защитить” пейнтбольное и страйкбольное оружие. Специалист отметил, что Росгвардия хочет обезопасить население от возможного нападения, но еще не было случаев, когда преступник выходил на грабеж с пейнтбольными “образцами”.
Теги: оружие , пневматика , поправки в законодательстве
Категории: Новости России

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