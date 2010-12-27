Пневматическое оружие приравнят к огнестрельному на законодательном уровне

Росгвардия обезопасит людей, приравняв пневматику к огнестрельному оружию.

Начальник лицензионно-разрешительного ведомства Леонид Веденов рассказал об инициативе Росгвардии уравнять пневматическое оружие с огнестрельным. Представители из других органов исполнительно власти уже подготовили соответствующие поправки в законодательстве.

По словам спикера, в ближайшем будущем пневматику все еще можно будет приобрести без лицензии, но ее нужно будет в обязательном порядке регистрировать в специализированных учреждениях. Эксперт ответил, что они постараются внести изменения таким образом, чтобы от действий не пострадали спортивные направления. В частности, Леонид Веденов хочет “защитить” пейнтбольное и страйкбольное оружие. Специалист отметил, что Росгвардия хочет обезопасить население от возможного нападения, но еще не было случаев, когда преступник выходил на грабеж с пейнтбольными “образцами”.