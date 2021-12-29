"Сара" уходит из Петербурга и забирает с собой осадки и тепло

Завтра в город вернутся небольшие морозцы.

В пятницу, 11 февраля, Петербург останется под влиянием циклонического вихря "Сара". Медленно смещаясь к востоку, она совсем скоро потеряет свои силы. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Еще сегодня в городе сохранится плюсовая температура. Столбики термометров в городе покажут 0…+2 градусов, в Ленобласти -2…+3. В субботу вернутся небольшие морозцы. На дорогах возможна гололедица.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее в Петербурге спасли краснокнижного сокола с различными травмами.

Фото: Instagram / katrishka_petrova