Плюшевые акулы из IKEA вернулись на российский рынок

Пока популярные игрушки продаются только в Москве.

В России снова продают плюшевых акул из IKEA. Об этом сообщили в ТАСС.

Отметим, что в Москве можно найти белорусский аналог IKEA – Swed House. Торговая точка открылась в ТЦ "Щелковский". Здесь можно найти товары для кухни, мебельные аксессуары и постельное белье. Посуду и столовые приборы, которые можно купить в этом магазине, производили на фабриках, ранее сотрудничавших с IKEA.

В этом году создатели планируют открыть еще 10 магазинов в Москве. Про запуск бизнеса в других городах пока не было информации.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге на маршрут вышел трамвай с призрачными коллажами на окнах.

Фото: ikea.com