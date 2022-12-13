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Плюшевые акулы из IKEA вернулись на российский рынок
Сегодня, 17:30
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Плюшевые акулы из IKEA вернулись на российский рынок

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Пока популярные игрушки продаются только в Москве.

В России снова продают плюшевых акул из IKEA. Об этом сообщили в ТАСС.

Отметим, что в Москве можно найти белорусский аналог IKEA – Swed House. Торговая точка открылась в ТЦ "Щелковский".  Здесь можно найти товары для кухни, мебельные аксессуары и постельное белье. Посуду и столовые приборы, которые можно купить в этом магазине, производили на фабриках, ранее сотрудничавших с IKEA.

В этом году создатели планируют открыть еще 10 магазинов в Москве. Про запуск бизнеса в других городах пока не было информации. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге на маршрут вышел трамвай с призрачными коллажами на окнах.

Фото: ikea.com

Теги: акулы из ikea, игрушки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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