Плюс Дача: летнее погружение в мир Mirele

В Петербурге прошел летний камерный концерт исполнительницы Евы Гурари под псевдонимом Mirele

Слушателей и фанатов творчества Mirele ожидал двухпалубный корабль Плюс Дача с панорамным видом на город. Mirele, она же Ева Гурари, начала свой творческий путь в 2016 году, когда стала частью группы "Мы". Сейчас Ева Гурари продолжает уже сольный путь, развивается и продвигает свою музыку, завоевывая популярность среди поклонников.

Сейчас на счету исполнительницы 5 альбомов — "Люболь", "Renaissance", "Кокон", "Пишу и стираю" и свежий альбом "Косички", который вышел 19 мая. В новом альбоме 13 песен, в которых певица размышляет о любви, женственности, расставании и котиках. Кропотливая работа над текстом песен, бархатный голос в комбинации с музыкальным оформлением создает эффект нежного романтического погружения для слушателей.

Mirele сейчас одна из самых интересных представительниц московской электронной сцены. Очень хотелось привезти ее именно в Питер Влад Микеев, программный директор Плюс Дачи

Выступление Mirele с незабываемым видом на город прошло в рамках проекта Плюс Дача от Яндекс Музыки. Публику в ближайшее время ждут новые форматы выступлений разных артистов, специально созданные для северной столицы.

Видео: Piter.TV

Фото: Piter.TV