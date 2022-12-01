Петербуржцы смогут попасть на круиз по Неве с музыкальной программой "Плюс Дачи"

Гостей ждут концерты, DJ-сеты и лекция

"Яндекс.Музыка" представила программу "Плюс Дачи" в Петербурге. Гости и жители города смогут попасть на музыкальные мероприятия и посмотреть на город с воды.

Мероприятия стартовали сегодня, 27 июня. Посетители услышат композиции группы Saint City Lovers, которая исполнит DJ-сет с живыми инструментами, экс-cолистки группы "Серебро" Полины Фаворской (FAVLAV), колоритного фанк-тандема LOVANDA с unplugged-программой, новых героев рэп-сцены "БАЗАР", экс-участницы группы "Мы" Евы Гурарри (Mirele), объединения Long Arm, "ЛАУД", питерского хип-хоп исполнителя ALBLAK 52 и других.

Кроме того, "Яндекс.Музыка" и Kito Jempere&Gadzhi Orchestra подготовили адаптированную под круиз на лодке музыкальную программу с каверами и песнями.

6 июля на "Плюс Даче" в Северной столице состоится "СаундЧек" – образовательное событие от сервисов BandLink и "Яндекс.Музыка" для представителей музыкальной индустрии.

Программа завершится секретным мероприятием, о котором можно узнать на сайте "Плюс Дачи".

Отметим, что посещение круиза бесплатно для пользователей "Яндекс.Музыки".

Фото представлено организаторами.