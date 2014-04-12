Концерт "Музыка при свечах"

"Музыка при свечах" от Amadeus Concerts – один из самых ярких концертных форматов на музыкальной сцене Петербурга. Он существует с 2017 года и стал первым проектом, объединившим прекрасную музыку и утонченную атмосферу с мерцающим светом сотен свечей для полного погружения в музыкальную драматургию звучащих произведений.
С тех пор, несмотря на время и подражателей, "Музыка при свечах" от Amadeus Concerts осталась эталонным концертом, полюбившимся публике за честность во всем - от подбора музыкантов, до составления программы и декорирования сцены!
Если вы еще не видели – это стоит увидеть, а если видели, то обязательно вернëтесь!
Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Продолжительность концерта: 1 час без антракта.
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