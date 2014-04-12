Концерт "Музыка при свечах" состоится 13 сентября в 19:00 под сводом собора Яани Кирик. Ценз: 0+

"Музыка при свечах" от Amadeus Concerts – один из самых ярких концертных форматов на музыкальной сцене Петербурга. Он существует с 2017 года и стал первым проектом, объединившим прекрасную музыку и утонченную атмосферу с мерцающим светом сотен свечей для полного погружения в музыкальную драматургию звучащих произведений.

С тех пор, несмотря на время и подражателей, "Музыка при свечах" от Amadeus Concerts осталась эталонным концертом, полюбившимся публике за честность во всем - от подбора музыкантов, до составления программы и декорирования сцены!

Если вы еще не видели – это стоит увидеть, а если видели, то обязательно вернëтесь!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.