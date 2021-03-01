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В Петербурге 22 и 23 июля пройдет фестиваль-маркет "Культурная ярмарка"
Сегодня, 11:46
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В Петербурге 22 и 23 июля пройдет фестиваль-маркет "Культурная ярмарка"

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На ярмарке гости смогут приобрести уникальные изделия ручной работы.

С 22 по 23 июля пройдет фестиваль-маркет "Культурная ярмарка" в пространстве "Фабрика" на Кирочной улице, 67. Часы работы – 12:00-21:00. Об этом сообщили в телеграм-канале мероприятия.

На ярмарке гости смогут приобрести уникальные изделия ручной работы. Кроме того, посетителей ждет живая музыка.

Организаторы проведут мастер-классы по созданию кастомных шопперов, коллажу желаний, колец, сережек и кулона из эпоксидной смолы, лепке на гончарном круге, рисованию, плетению бисером, аквагриму.

Вход свободный.

Ранее мы рассказывали о том, что в Елагин Парке готовятся провести XI Фестиваль уличных театров.

Фото: Телеграм / Культурная ярмарка

Теги: арт маркет, живая музыка, куда сходить в петербурге, ярмарка досуга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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