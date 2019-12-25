В Елагин Парке готовятся провести XI Фестиваль уличных театров

Под открытым небом Елагина парка зрители окунутся в мир театрального искусства, где каждое представление станет настоящей сенсацией.

В конце июля, Елагин парк готовится вновь распахнуть свои двери для уникального события – XI Фестиваль уличных театров. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Петербурга.

Тема этого года - "Старше на 10 минут", и она носит глубокий смысл. Одно мгновение, один маленький шажок может перевернуть весь ход событий, и на этот раз искусство уличного спектакля станет причиной перемен.

Каждый перфоманс, будучи объединенным этой идеей, будет стремиться доносить до зрителей сильные эмоции, вдохновение и вызовет неподдельные чувства, касаясь глубины души даже самых искушенных зрителей и заядлых театралов.

Вся интересующая информация о участниках и расписании мероприятий доступна в социальной группе фестиваля, где каждый сможет найти интересующую его информацию и поддержать своих любимых артистов.

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Фото: Елагин остров | ЦПКИО имени С.М. Кирова

