Посмотреть спектакли можно бесплатно.

На Елагином острове в конце мая пройдет фестиваль уличных театров. Об этом сообщили в группе мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

Спектакли под открытом небом покажут 27 и 28 мая. Перед зрителями выступят артисты театра-юбиляра "Странствующие Куклы Господина Пэжо". Петербуржцы увидят спектакли, поставленные художественным руководителем театра, а также представления Петербургских театральных компаний.

В выходные дни (27 и 28 мая) в ЦПКиО им. С.М. Кирова (Елагин остров) пройдет основная программа: карнавальная почта, театрализованное шествие, мастерская костюмов, спектакли под открытым небом и многое другое. Фестиваль "День Рождения Театра Пэжо"

Спектакли можно посмотреть бесплатно. Для входа в парк нужен обычный билет.

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Фото: ВКонтакте / Фестиваль "День Рождения Театра Пэжо"