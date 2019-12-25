Пляжи Петербурга подготовят к лету до конца мая

Дно водоемов обследуют водолазы.

Пляжи Петербурга подготовят к летнему сезону до конца мая. Водолазы Всероссийского общества спасания на водах сегодня обследуют подводную территорию на колюще-режущие предметы на городском пляже в Кронштадте. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Сегодня 8 водолазов принимают участие в обследовании дна. Также у нас тестируется аудио-видео комплекс. В режиме реального времени мы сможем посмотреть, что там происходит. Александр Зуев, начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленобласти

Со дна чаще всего поднимают разбитые бутылки, жестяные банки, арматуру. Недавно даже нашли патрон.

Фото: pexels