Пляжи Анапы остаются непригодными для купания

По словам Поповой, запрет на купание коснется только двух регионов.

Пляжи Анапы и Темрюкского района остаются непригодными для купания. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, курортный сезон начинается на всех территориях черноморского побережья. Попова подчеркнула, что запрет на купание коснется только двух регионов. Также глава ведомства сообщила, что все результаты исследований на территории от Новороссийска до границы РФ в сторону Сочи, а также в Крыму и Севастополе абсолютно соответствуют санитарным требованиям.

Ранее мы сообщали, что с побережья Черного моря собрали свыше 163,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

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