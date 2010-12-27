Пловец из Тосненского района взял два "золота" на Кубке России

В заплывах на 50 и 100 метров.

Спортсмен из Тосненского района Ленинградской области Марк Николаев стал двукратным победителем Кубка России по плаванию. Об этом сообщает Всероссийская Федерация Плавания.

Турнир проходил в Обнинске (первый наукоград России, расположен на севере Калужской области).

Воспитанник школы поселка Сельцо Тосненского района поборолся с сильнейшими пловцами страны на двух дистанциях: 50 и 100 метров. Лучшее время он показал в заплывах на спине. На 50 метрах Марк отыграл больше 10 секунд. А уже на стометровке от своих соперников он оторвался больше чем на минуту.

Ранее мы сообщали, что выборгский пловец представит Ленинградскую область в финале Кубка России по плаванию на открытой воде.

Фото: Всероссийская Федерация Плавания/ ВК