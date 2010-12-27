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Пловец из Тосненского района взял два "золота" на Кубке России
Сегодня, 10:21
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nastya960
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Пловец из Тосненского района взял два "золота" на Кубке России

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В заплывах на 50 и 100 метров.

Спортсмен из Тосненского района Ленинградской области Марк Николаев стал двукратным победителем Кубка России по плаванию. Об этом сообщает  Всероссийская Федерация Плавания.

Турнир проходил в Обнинске (первый наукоград России, расположен на севере Калужской области).

Воспитанник школы поселка Сельцо Тосненского района поборолся с сильнейшими пловцами страны на двух дистанциях: 50 и 100 метров. Лучшее время он показал в заплывах на спине. На 50 метрах Марк отыграл больше 10 секунд. А уже на стометровке от своих соперников он оторвался больше чем на минуту.

Ранее мы сообщали, что выборгский пловец представит Ленинградскую область в финале Кубка России по плаванию на открытой воде.

Фото: Всероссийская Федерация Плавания/ ВК

Теги: всеволожск , всероссийская федерация плавания , ленобласть , плавание , спорт
Категории: Лента новостей Новости России Спорт

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