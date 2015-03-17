Пловец Антон Лосев совершит заплыв на 75 км по Финскому заливу

Нынешний заплыв – своего рода реванш за прошлую попытку, когда два года назад он остановился на отметке в 50 км.

Профессиональный пловец Антон Лосев отправился в большой заплыв. Утром в пятницу, 26 июля, он без гидрокостюма стартовал по открытой воде из Петербурга в Кронштадт. Мужчина собирается проплыть 75 км. За его заплывом можно следить в Telegram-канале "Losev Sport Channel. Swimming".

Пловец решился плыть 25 км от Петербурга до острова Котлин, там развернётся и поплывёт назад в культурную столицу 25 км, а потом снова сделает поворот и уйдет на третьи 25 км. Антон спланировал свой заплыв так: время старта на 75 км в 6:30 утра, разворот на второй этап около 14:00, разворот на третий этап около 23:00, финиш в 8-9 утра 27 июля.

Нынешний заплыв – своего рода реванш за прошлую попытку, когда два года назад он остановился на отметке в 50 км. В этом году Антон Лосев собирается проплыть 75 км за 26 часов.

Видео: Telegram / Losev Sport Channel. Swimming