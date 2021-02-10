Плотный туман утром 10 февраля замедлил движение на ЗСД

Центр Петербурга тоже был в тумане с утра.

Утром 10 февраля Петербург окутал плотный туман. Автомобилисты в соцсетях рассказали, что на ЗСД в такую погоду открылся "новый съезд – в Сайлент Хилл".

Со слов автолюбителей, из-за тумана и плохой видимости движение машин замедлилось, небольшая пробка образовалась на трассе между Васильевским и Канонерским островами.

В центре Петербурге, рассказали местные жители, тоже с утра был плотный туман: в пелену погрузился Дворцовый мост и набережные.

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