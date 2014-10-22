Piter.TV собрал мнения жителей Полюстрово о новой площадке для собак

Площадку для выгула и тренировки собак разместили на углу улиц Маршала Тухачевского и Апрельской, однако часть жителей против такого расположения.

Жители МО "Полюстрово" обеспокоены строительством площадки для выгула и тренировки собак на территории Полюстровского парка. Пространство для четвероногих разместили в Красногвардейском районе на углу улиц Маршала Тухачевского и Апрельской. Но не все довольны его расположением: некоторые жители уверены, что зона для собак находится слишком близко к тротуару и остановке.

При строительстве этой площадки нарушены нормативные документы, которые говорят о том, что размещение площадки должно быть не менее 40 метров от площадки, где возможно появление детей: детские площадки, спортивные, общественные, какой является остановка транспорта. Ирина Кореннова, жительница дома на улице Маршала Тухачевского

Многие считают, что место для площадки выбрано неподходящее, так как собаки будут лаять и мешать жителям ЖК напротив. Они поделились своими опасениями:

У меня дети утром садятся на автобус, поэтому есть большая вероятность того, что собака окажется без намордника и по каким-то непонятным причинам вцепиться в моего ребенка.

Наши претензии главным образом эстетические. Пусть площадка будет даже в этом районе, недалеко от нас, но пусть это не нарушает наши пейзажи, пусть это не вторгается в эти панорамы.

Проект площадки был разработан в 2021 году, после чего прошел согласования в Комитетах по благоустройству и градостроительству.

Разместить площадку в другом месте, как предлагают жители, невозможно, поскольку территории со стороны проспекта Металлистов предусмотрены под строительство метрополитена. Так площадку просто снесли бы – это будут выкинутые бюджетные деньги. Другие территории, отдаленные от парка, находятся в собственности третьих лиц – там тоже невозможно ее разместить. Также закон о зеленых насаждениях, к сожалению, в данный момент запрещает размещать данные площадки внутри парка, а этот уголок как раз не является парком и юридически относится к землям общего пользования. Руслан Проценко, начальник отдела благоустройства Красногвардейского района

За проект голосовали в социальных сетях, также проводились публичные опросы, но часть местных об этом не знала и не получала анкет.

Проходило 3 голосования. Меня, к примеру, нет в социальных сетях, я могу зайти только на сайт администрации и там проголосовать, это для меня было удобно. Но так получилось, что взяли результаты оттуда, где коэффициент "за" был на 4% больше и приняли решение, что площадка нужна. Это голосование проводилось на разных платформах, и непонятно, оно объективное или субъективное? Андрей Климчук, житель дома на улице Стасовой

Собаководы рассказали, что места для выгула и тренировки лохматых необходимы в районе. Здесь будут организовывать занятия с кинологом и соревнования "Необыкновенный кросс".

Здесь в доступности вообще нет ничего, где с собакой можно погулять на снарядах, то есть такая площадка нужна. Я не говорю, что она прям здесь нужна, надо искать место, где все будут согласны и довольны.

Конечно, за, потому что есть собаки, которым нужна дрессура, плюс в парке гуляет много детей, и есть собаки. Которые реагируют на детей, в том числе таксы. И когда есть определенное обустроенное место, это говорит о том, что правительство думает о гражданах, о тех, кто тут живет, и строит обособленные места. Это очень на пользу всем: и собакам, и отдыхающим.

Зона для выгула собак будет огорожена забором, а для снижения шума вокруг неё высадят высокие деревья и кусты. Власти отметили: площадку достроят и откроют 1 сентября 2022 года. При этом обеспокоенные жители планируют продолжать борьбу против площадки и обратиться в суд.

Видео, фото: Piter.TV