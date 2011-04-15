Площадь возгорания на "Невской мануфактуре" достигла 10 тыс. кв. метров

На помощь спасателям прибыл вертолет.

Площадь возгорания на территории бывшей фабрики "Невская мануфактура" (Октябрьская набережная, 50) достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

На площади 1500 кв. метров произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. Огонь охватил шестиэтажное нежилое кирпичное здание размером 35 на 100 метров.

К ликвидации огня привлекли 347 спасателей и 69 единиц техники, в том числе вертолет К-32.

В МЧС подтвердили, что в пожаре пострадали двое пожарных. Еще одного разыскивают.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по СПб