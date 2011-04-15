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Площадь возгорания на "Невской мануфактуре" достигла 10 тыс. кв. метров

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На помощь спасателям прибыл вертолет.

Площадь возгорания на территории бывшей фабрики "Невская мануфактура" (Октябрьская набережная, 50) достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

На площади 1500 кв. метров произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. Огонь охватил шестиэтажное нежилое кирпичное здание размером 35 на 100 метров.

К ликвидации огня привлекли 347 спасателей и 69 единиц техники, в том числе вертолет К-32. 

В МЧС подтвердили, что в пожаре пострадали двое пожарных. Еще одного разыскивают.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по СПб 

Теги: невская мануфактура, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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