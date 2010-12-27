Плохая погода не смогла испортить праздник в Выборге

Около месяца Выборг не видел ни облачка, но именно в День Ленинградской области небо разразилось сильнейшим ливнем. Впрочем, ливень быстро прошел, а праздник - продолжился по плану.

Сказать, что погода в День Ленинградской области подвела - значит не сказать ничего. В течение последнего месяца Выборг не видел ни одного дождя. Даже когда Петербург сотрясался от раскатов грома, Выборгское небо оставалось чистым и полностью свободным от туч. Дождевые облака как будто специально обходили город, чтобы дать его жителям насладиться летом. Но все изменилось в день рождения области. Стихия обрушилась на город со всей своей свирепостью. Досталось и жителям и приезжим гостям. Особенно удивило то, что дождь начался почти минуту в минуту совпав со стартом официальной части празднования на Красной площади Выборга.

Несмотря на это, люди не спешили покидать занятые места. Даже под бушующим дождем, горожане и гости Выборга продолжали слушать речи высокопоставленных государственных лиц, а после - остались и на концерт. Нужно отдать должное подготовке людей. Почти у всех оказались с собой зонты или непромакаемые плащи, а те, кто остался на растерзание стихии без защиты - смогли воспользоваться помощью тех, кто не забыл зонт дома.

Видимо убедившись в непоколебимости жителей Ленинградской области, непогода решила сдаться и сделать еще один подарок. Уже в 16 часов дождь начал редеть, а к половине пятого - закончился вовсе. Непогода пыталась, но так и не смогла испортить областной праздник.

Фото: Piter.TV