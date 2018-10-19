PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннесса

Она стала самой продаваемой серией домашних консолей в мире.

PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая серия домашних консолей в мире. По данным на 7 ноября 2019 года, ее общий тираж составил более 450 млн экземпляров.

При подсчете данных учитывались продажи всех поколений PlayStation: от PS до PS 4. О попадение консоли в Книгу рекордов Гиннеса объявили в день 25-летия первой PlayStation.

Ранее стало известно, что PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года. По словам разработчиков, PS5 будет поддерживать технологию трассировки лучей. Для этого консоль оснастят специальным графическим процессором. Кроме того, Sony изменит подход к установке программ. Пользователям не придется скачивать все файлы для запуска игры. В интерфейсе будет отображаться информация о доступных миссиях или список серверов, на которых находятся друзья.

Ранее мы писали, что новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation для России.

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