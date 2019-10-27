Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation для России

Несмотря на то, что игра не будет выпущена на физическом носителе, официального запрета со стороны российских властей не последовало.

Новая часть игры Call of Duty: Modern Warfare для PlayStation не выйдет в России. Несмотря на высокие оценки критиков, пользователи отнеслись к игре негативно. Компания Sony направила игрокам, сделавшим предзаказ, сообщение о возврате денег.

Геймеры назвали игру политической пропагандой и обвинили создателей в русофобстве. Игроков оскорбило, что в новой части армию России выставили террористами. Пользователи раскритиковали сюжет, согласно которому игроки будут бороться с российскими военными, которые бомбят сирийские города.

После случившегося студия Activision остановила рекламную компанию на территории РФ. Также в российском офисе заявили, что в основе игры лежит вымышленная история.

Напомним, действия игры Call of Duty: Modern Warfare разворачиваются в вымышленной стране Урзикстан, в которой можно узнать Сирию. Несмотря на то, что игра не будет выпущена на физическом носителе, официального запрета со стороны российских властей не последовало.

Видео: Call of Duty