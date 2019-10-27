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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation для России

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Несмотря на то, что игра не будет выпущена на физическом носителе, официального запрета со стороны российских властей не последовало.

Новая часть игры  Call of Duty: Modern Warfare для PlayStation не выйдет в России. Несмотря на высокие оценки критиков, пользователи отнеслись к игре негативно. Компания Sony направила игрокам, сделавшим предзаказ, сообщение о возврате денег.

Геймеры назвали игру политической пропагандой и обвинили создателей в русофобстве. Игроков оскорбило, что в новой части армию России выставили террористами. Пользователи раскритиковали сюжет, согласно которому игроки будут бороться с российскими военными, которые бомбят сирийские города.

После случившегося студия  Activision остановила рекламную компанию на территории РФ. Также в российском офисе заявили, что в основе игры лежит вымышленная история.

Напомним, действия игры  Call of Duty: Modern Warfare разворачиваются в вымышленной стране Урзикстан, в которой можно узнать Сирию.  Несмотря на то, что игра не будет выпущена на физическом носителе, официального запрета со стороны российских властей не последовало.

Видео: Call of Duty

Теги: call of duty, сирия
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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