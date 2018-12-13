В него вошли саундтреки из фильма "Звезда родилась".

Альбом Брэдли Купера и Леди Гаги стал самым продаваемым в мире. Он разлетелся тиражом 6 млн экземпляров. Об этом пишет издание Variety.

Альбом "A star is born" был выпущен год назад. В него вошли саундтреки из фильма "Звезда родилась". В настоящее время пластинка является самым продаваемым музыкальным сборником 2019 года. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, альбом стал дважды платиновым в США.

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Видео: YouTube / Lady Gaga