Планируется закрытие дамбы для защиты города от наводнения

В ГУ МЧС России решается вопрос о применении механизма защиты от наводнения

Как сообщает дирекция комплекса защитных сооружений города, в субботу 23 декабря, В Петербурге могут перекрыть дамбу.

В связи с прогнозом повышения уровня воды в Петербурге из-за неблагоприятных погодных условий, разработан план маневрирования затворов комплекса защитных сооружений. Это будет сделано для защиты города от наводнения.

Перекрытие акватории Невской губы планируется с 10 утра 23 декабря до 05.57 24 декабря.

Решать вопрос о применении механизма будет ГУ МЧС России по городу на основе анализа погодных условий, предоставленных ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: дирекция КЗС

