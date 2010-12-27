Планируется закрытие дамбы для защиты города от наводнения

Как сообщает дирекция комплекса защитных сооружений города, в субботу 23 декабря, В Петербурге могут перекрыть дамбу.
В связи с прогнозом повышения уровня воды в Петербурге из-за неблагоприятных погодных условий, разработан план маневрирования затворов комплекса защитных сооружений. Это будет сделано для защиты города от наводнения.
Перекрытие акватории Невской губы планируется с 10 утра 23 декабря до 05.57 24 декабря.
Решать вопрос о применении механизма будет ГУ МЧС России по городу на основе анализа погодных условий, предоставленных ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Фото: дирекция КЗС