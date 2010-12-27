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Планируется закрытие дамбы для защиты города от наводнения
Вчера, 19:58
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ProkVad
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Планируется закрытие дамбы для защиты города от наводнения

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В ГУ МЧС России решается вопрос о применении механизма защиты от наводнения

Как сообщает дирекция комплекса защитных сооружений города, в субботу 23 декабря, В Петербурге могут перекрыть дамбу.

В связи с прогнозом повышения уровня воды в Петербурге из-за неблагоприятных погодных условий, разработан план маневрирования затворов комплекса защитных сооружений. Это будет сделано для защиты города от наводнения.

Перекрытие акватории Невской губы планируется с 10 утра 23 декабря до 05.57 24 декабря.

Решать вопрос о применении механизма будет ГУ МЧС России по городу на основе анализа погодных условий, предоставленных ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: дирекция КЗС
 

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Теги: дамба , наводнение , погода , спб
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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