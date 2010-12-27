Петербургское метро украсили ко Дню ВМФ

Петербургское метро украсили плакатами, посвященные Дню ВМФ.

В Пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что в честь дня ВМФ, который состоится 30 июля, в метро появились плакаты, посвященные этому дню.

Известно, в вагонах поездов установлены по 500 плакатов формата А3 и А2 в рамках. Кроме того, на балюстрадах эскалаторов в лайтбоксах появились плакаты размером 0,6Х0,9 метра (35 штук), а на верхних и нижних гребенках эскалаторов – постеры размером 0,75Х1,2 метра (35 штук).

Напомним, во время подготовки к Главному Военно-Морскому параду 23 и 28 июля проезд по центральному участку ЗСД будет бесплатным.