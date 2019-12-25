Питерский горком КПРФ возглавил профессиональный журналист

Роман Кононенко вступил в ряды коммунистов в возрасте 19 лет.

Питербургское региональное отделение КПРФ возглавил Роман Кононенко. На этой должности он сменил лидера фракции Ольгу Ходунову.

Ранее Кононенко руководил информационно-аналитической службой коммунистов в Законодательном собрании и занимал должность секретаря Санкт-Петербургского горкома КПРФ.

Известно, что Кононенко вступил в ряды коммунистов в самом начале 2000-х годов, когда ему было 19 лет. По образованию он журналист.

Фото: Вконтакте / Роман Кононенко