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Питерский горком КПРФ возглавил профессиональный журналист
Сегодня, 16:17
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Rybka123

Питерский горком КПРФ возглавил профессиональный журналист

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Роман Кононенко вступил в ряды коммунистов в возрасте 19 лет.

Питербургское региональное отделение КПРФ возглавил Роман Кононенко. На этой должности он сменил лидера фракции Ольгу Ходунову.

Ранее Кононенко руководил информационно-аналитической службой коммунистов в Законодательном собрании и занимал должность секретаря Санкт-Петербургского горкома КПРФ. 

Известно, что Кононенко вступил в ряды коммунистов в самом начале 2000-х годов, когда ему было 19 лет. По образованию он журналист. 

Фото: Вконтакте / Роман Кононенко

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Категории: Лента новостей,

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