Питерский горком КПРФ возглавил профессиональный журналист

Питербургское региональное отделение КПРФ возглавил Роман Кононенко. На этой должности он сменил лидера фракции Ольгу Ходунову.
Ранее Кононенко руководил информационно-аналитической службой коммунистов в Законодательном собрании и занимал должность секретаря Санкт-Петербургского горкома КПРФ.
Известно, что Кононенко вступил в ряды коммунистов в самом начале 2000-х годов, когда ему было 19 лет. По образованию он журналист.
Фото: Вконтакте / Роман Кононенко
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