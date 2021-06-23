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Piter.tv представляет фрагмент фильма "Звук металла"

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Картина в российском прокате – с 24 июня.

Интернет-телевидение Piter.tv представляет эксклюзивный фрагмент фильма "Звук металла", главную роль в котором исполнил британский актер и музыкант Риз Ахмед. Он играет барабанщика, который вместе со своей боевой подругой играет в панк-группе. Однако во время одного из выступлений музыкант вдруг слышит, что ударные издают не фирменный звук, а глухой гул. Это оказалось первым симптомом неотвратимой потери слуха.

Главный герой отправился в обитель людей с глухотой для того, чтобы чтобы самому научиться правилам жизни в новом качестве. Именно этому и посвящен наш отрывок.

Картина в российском прокате – с 24 июня.

Видео: предоставлено прокатчиком
 

Теги: звук металла, кино, премьера, риз ахмед
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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