Piter.tv представляет фрагмент фильма "Звук металла"

Картина в российском прокате – с 24 июня.

Интернет-телевидение Piter.tv представляет эксклюзивный фрагмент фильма "Звук металла", главную роль в котором исполнил британский актер и музыкант Риз Ахмед. Он играет барабанщика, который вместе со своей боевой подругой играет в панк-группе. Однако во время одного из выступлений музыкант вдруг слышит, что ударные издают не фирменный звук, а глухой гул. Это оказалось первым симптомом неотвратимой потери слуха.

Главный герой отправился в обитель людей с глухотой для того, чтобы чтобы самому научиться правилам жизни в новом качестве. Именно этому и посвящен наш отрывок.

Картина в российском прокате – с 24 июня.

Видео: предоставлено прокатчиком

