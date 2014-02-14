Piter.tv подготовил специальные петербургские валентинки к 14 февраля

Специальные открытки с героями наших новостей – Только для вас!

День святого Валентина, отмечаемый влюбленными и часто раздражающий "одиночек" – это повод признаться в том, что мы действительно любим. Редакция Piter.tv каждый день имеет дело с новостями и различными историями из Петербурга, поэтому к 14 февраля мы подготовили "валентинки" с главными героями наших материалов за последнее время.

Это не только знакомые петербуржцам знаменитости, чиновники и депутаты, но и главные атрибуты этого холодного времени – снег, сосули, маска и перчатки.

Фотоколлажи: Евгений Рыбкин / Piter.tv