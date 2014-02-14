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Piter.tv подготовил специальные петербургские валентинки к 14 февраля
Сегодня, 14:31
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Piter.tv подготовил специальные петербургские валентинки к 14 февраля

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Специальные открытки с героями наших новостей – Только для вас!

День святого Валентина, отмечаемый влюбленными и часто раздражающий "одиночек" – это повод признаться в том, что мы действительно любим. Редакция Piter.tv каждый день имеет дело с новостями и различными историями из Петербурга, поэтому к 14 февраля мы подготовили "валентинки" с главными героями наших материалов за последнее время.

Это не только знакомые петербуржцам знаменитости, чиновники и депутаты, но и главные атрибуты этого холодного времени – снег, сосули, маска и перчатки.

Фотоколлажи: Евгений Рыбкин / Piter.tv

Теги: валентинки, день святого валентина, мемы, поздравления, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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