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Piter.TV вошел в десятку в рейтинге самых цитируемых СМИ Петербурга и области
Сегодня, 19:02
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Piter.TV вошел в десятку в рейтинге самых цитируемых СМИ Петербурга и области

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Рейтинг "Медиалогии" оценивает уровень авторитетности издания.

Компания "Медиалогия" 1 июня опубликовала рейтинг медиаресурсов Петербурга и Ленинградской области за I квартал 2022 года. Piter.TV по-прежнему остается в топ-10 самых цитируемых СМИ.

Piter.TV в общем рейтинге городских СМИ занял восьмую строчку. В лидерах рейтинга: "Фонтанка.ру", газета "Петербургский дневник", телеканал "Санкт-Петербург".

Рейтинг "Медиалогии" оценивает уровень авторитетности издания. При подсчетах не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Фото: скриншот Медиалогии
 

Теги: pitertv, медиалогия, рейтинг, сми
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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