Петербуржец не смог попасть на встречу с Борисом Титовым из-за оружия

Пистолет стал непреодолимым препятствием на пути бизнесмена к кандидату в президенты Борису Титову.

Петербуржец пытался сорвать выступление кандидата в президенты Бориса Титова в Северной столице. Мужчина собирался пронести в здание бывшего газгольдера, а ныне “Люмьер-Холла” оружие. С помощью пистолета молодой человек хотел расправиться с политиком. Об этом сообщает “Конкретно.ру”.

Охранники предприятия не пропустили на встречу с Борисом Титовым подозрительного гражданина. На проверку оказалось, что с собой у злоумышленника было огнестрельное оружие. Его обнаружили благодаря металлоискателю.

Задержанный удивился тому факту, что его не захотели пускать внутрь. Мужчина заявил, что пистолет нужен ему для самозащиты. Он также отметил, что обладает необходимыми лицензиями на ношение “ствола”. Однако, с доводами собеседника охрана не согласилась, поэтому его выпроводили за дверь.

Отметим, что Борис Титов весь день пробудет в Петербурге. Он посетил избирателей в рамках предвыборной программы. Среди посещаемых объектов значатся Аграрный университет и комбинат “Красная нить”.

