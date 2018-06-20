Писатель Александр Цыпкин встретил в Вене Бориса Гребенщикова, играющего в сквере

В Австрии лидер группы "Аквариум" устроился с гитарой в сквере и музицировал.

Российский писатель Александр Цыпкин рассказал о необычной встрече за границей. Прогуливаясь по Вене он увидел Бориса Гребенщикова, который играл свою музыку прямо на улице. Его поддерживали еще двое молодых музыкантов. Об этом случае автор рассказал подписчикам в своем аккаунте в Instagram.

Известно, что Гребенщиков выступал с гитарой в одном из скверов в центре города. Цыпкин добавил, что лидер "Аквариума" ждал неожиданный для него концерт. Далее писатель направился в музей, который запланировал.

надеюсь вы выпили вместе заметил один из поклонников писателя

Ранее PIter.tv писал о том, что супруга Сергея Семака рассказала подписчикам в Instagram о тематике новой книги.

Фото и видео: Instagram/alexander_tsypkin