Пиотровский рассказал, что художнику Валерию Гридневу уже предложили другие помещения под студию

Пиотровский добавил, что "предложения находятся у руководства союза".

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал ситуацию с выселением художника Валерия Гриднева из квартиры на улице Большая Зеленина, 28.

Пиотровский рассказал, что художнику уже предложили несколько вариантов.

Валерию уже сделали несколько предложений по помещениям под студию. Подробности по телефону, номер известен. написал Борис Пиотровский в Facebook.

Пиотровский добавил, что "предложения находятся у руководства союза, мы с ними взаимодействуем".

Напомним, что дирижёр Теодор Курентзис хочет выкупить квартиру у Гриднева, которую он получил 20 лет назад от Союза художников. Художник сделал там ремонт и не готов расставаться с жильем. Курентзис подошел к вопросу серьезно и даже обратился к губернатору. Рассказываем, что известно об этой ситуации.

Фото: Facebook / Зинаида Курбатова

