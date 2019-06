Пинк выпустила клип на песню "90 Days"

В ролике появляется муж певицы Кевин Харт.

В сети появился новый клип американской певицы Пинк на песню "90 Days". Главные роли в нем исполнили сама звезда и ее муж Кевин Харт. Премьера клипа состоялась 18 июня 2019 года.

Ролик снял один из танцоров Пинк Реми Баккар во время гастролей по городам США. На записи видно, как певица и ее супруг завтракают, танцуют, ездят на машине и немного грустят.

Пинк признается, что клип был снят ради удовольствия. Она подчеркнула, что "90 Days" — одна из ее любимых песен в альбоме "Hurts 2B Human". Композиция была записана при участии музыканта Wrabel.

Видео: YouTube / P!NK