Пилот, совершивший посадку в кукурузном поле, не планирует переезжать в подаренную квартиру

По словам мужчины, он уже обжился с семьей в другом районе.

Летчик Дамир Юсупов не собирается переезжать в жилье, предоставленное правительством. В августе 2019 пилот успешно совершил экстренную посадку в кукурузном поле с более 200 пассажирами на борту.

Как сообщила "Gazeta.SPb", Юсупов не захотел менять место жительства. Вместе со своей семьей он обжил другую квартиру, детям будет неудобно добираться в школу из нового места. Кроме того, в жилье недостаточно пространства для семейства из четырех человек. Мужчина проживает в Екатеринбурге.

Пилот поблагодарил властей, однако пока переезда не планирует.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 экстренно приземлился в поле под Москвой, у самолета отказал один из моторов. Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России.

Фото: Дамир Юсупов / VK