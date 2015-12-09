Эксперт рассказал о причинах отзыва лицензий у российских летчиков

Бывший пилот прокомментировал ситуацию с отзывом лицензий летных ВУЗов страны.

Как сообщает ФБА “Экономика сегодня” , лишение свидетельств выпускников летных училищ связано с неудовлетворительным качеством их обучения и подготовки. Об этом агентству рассказал бывший капитан самолета, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Росавиация приняла решение об аннулировании программ подготовки пилотов на коммерческой основе. Такие меры компания предприняла для учащихся с 2006 по 2016 год. Сейчас свидетельство о квалификации могут лишиться около пяти тысяч человек. Они потеряют сертификаты о среднем или дополнительном профессиональном образовании.

Такие меры связаны не только с некачественностью программ обучения, но и с намерениями Росавиации запустить новую методику.

Эксперт Александр Романов объяснил, что данная политика направлена против выпускников, количество которых постоянно растет. Специалист намекнул, что программы создавали сами представители Росавиации, поэтому одними лишениями лицензии здесь не обойдется.

По словам эксперта, частные летные учебные заведения зачастую получают необходимую документацию благодаря связям с коррумпированными органами власти. Также Александр Романов заметил, что цифры завышены, ведь на коммерции обучалось не более 1-2 тысяч человек.

Наибольшей проблемой станет нехватка квалифицированных кадров в летном деле. Масштабное сокращение негативно повлияет на ситуацию. Однако, замена структуры обучения в данных условиях просто необходима, иначе стране грозит отток специалистов за рубеж, который уже сейчас вызывает опасения. Около 400 летчиков уже готовы уехать работать в Китай, еще 300 покинули Россию. Им важен не денежный фактор.

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