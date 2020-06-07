Нефтяную скважину под Иркутском потушили противотанковой пушкой

В Иркутской нефтяной компании (ИНК) рассказали, что площадь участка составляет 162,7 кв. км, а запасы скважины оцениваются в 0,26 млн тонн нефти.

Крупный пожар на нефтескважине в Иркутской области смогли потушить при помощи военных. Полностью ликвидировать возгорание смогли Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) с помощью противотанковой пушки.

В пресс-службе округа рассказали, что инцидент произошел на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе 30 мая. Пожарные расчеты не смогли остановить пламя. В Иркутской нефтяной компании (ИНК) рассказали, что площадь участка составляет 162,7 кв. км, а запасы скважины оцениваются в 0,26 млн тонн нефти.

В пятницу, 5 июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Иркутскую область перебросили противотанковую пушку МТ-23 "Рапира". Ее доставили на военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.

Отмечается, что в ночь на 7 июня военные с "ювелирной точностью" срезали фонтанную арматуру скважины с расстояния 180 метров. Благодаря этому далось установить противовыбросовое оборудование для герметизации. В настоящий момент опасности для леса и близлежащих сел нет.

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