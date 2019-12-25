Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге 

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, когда в Северной столице ожидается пик заболеваемости COVID-19. Об этом заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.
Предполагается, что пик ожидается в июле.
"Мы имеем время, чтобы подготовиться к возможному развитию негативного сценария ситуации. Мы сегодня идем по оптимистичному сценарию",
—сказано в сообщении.
Шляхто отметил, что в больницах Петербурга достаточно мест. Кроме того, все проблемы с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты в ближайшее время город разрешит при помощи местных предприятий и поставками из других регионов и из-за рубежа.
Ранее мы сообщали о том, что тёплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )
Ох как желанно обеспечить работников медицинских !!!
Не в ближайшее время или завтра ...
А вчера !!! (если бы чья дочь мать или кто иной ..., родственник гос. служащих работал без сверх защиты ...
простите .
Татиана , град Петра