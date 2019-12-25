  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге 
Сегодня, 17:19
84
IRINA_CHALKINA

Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге 

0 0

Предполагается, что пик ожидается в июле.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, когда в Северной столице ожидается пик заболеваемости COVID-19. Об этом заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

Предполагается, что пик ожидается в июле.

"Мы имеем время, чтобы подготовиться к возможному развитию негативного сценария ситуации. Мы сегодня идем по оптимистичному сценарию",

—сказано в сообщении.

Шляхто отметил, что в больницах Петербурга достаточно мест. Кроме того, все проблемы с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты в ближайшее время город разрешит при помощи  местных предприятий и поставками из других регионов и из-за рубежа.

Ранее мы сообщали о том, что тёплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 17:50

Ох как желанно обеспечить работников медицинских !!!

Не в ближайшее время или завтра ...

А вчера !!! (если бы чья дочь мать или кто иной ..., родственник гос. служащих работал без сверх защиты ...

простите . 
Татиана , град Петра 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии