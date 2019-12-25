Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге 

Предполагается, что пик ожидается в июле.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, когда в Северной столице ожидается пик заболеваемости COVID-19. Об этом заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

Предполагается, что пик ожидается в июле.

"Мы имеем время, чтобы подготовиться к возможному развитию негативного сценария ситуации. Мы сегодня идем по оптимистичному сценарию", —сказано в сообщении.

Шляхто отметил, что в больницах Петербурга достаточно мест. Кроме того, все проблемы с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты в ближайшее время город разрешит при помощи местных предприятий и поставками из других регионов и из-за рубежа.

Ранее мы сообщали о том, что тёплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса.

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