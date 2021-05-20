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Пианистка Полина Осетинская попала в Мариинскую больницу
Сегодня, 9:14
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Пианистка Полина Осетинская попала в Мариинскую больницу

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Концерт в "Лендоке" отменен.

Пианистку Полину Осетинскую госпитализировали в Мариинскую больницу. Она рассказала, что в стационаре была огромная очередь и какое-то время пришлось провести в приемном покое. По словам пострадавшей, другие пациенты, так же, как и она, были в крови. 

Потеряла сознание, упала, очнулась в крови, вызвали скорую. Рассечение лба, рваная рана уха.

написала Полина Осетинская.

Теперь пианистка находится под капельницами и наблюдением медиков. Концерт в "Лендоке", который должен был состояться сегодня, пришлось отменить.

Фото: Facebook / Полина Осетинская

Теги: мариинская больница, полина осетинская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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