Пианистка Полина Осетинская попала в Мариинскую больницу

Концерт в "Лендоке" отменен.

Пианистку Полину Осетинскую госпитализировали в Мариинскую больницу. Она рассказала, что в стационаре была огромная очередь и какое-то время пришлось провести в приемном покое. По словам пострадавшей, другие пациенты, так же, как и она, были в крови.

Потеряла сознание, упала, очнулась в крови, вызвали скорую. Рассечение лба, рваная рана уха. написала Полина Осетинская.

Теперь пианистка находится под капельницами и наблюдением медиков. Концерт в "Лендоке", который должен был состояться сегодня, пришлось отменить.

Фото: Facebook / Полина Осетинская