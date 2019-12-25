Пианист Григорий Соколов отпразднует свой юбилей в изолированной Италии

О состоянии дел маэстро рассказала ассистент музыканта, режиссер Надежда Жданова.

Как сообщил ТАСС, народный артист РСФСР Григорий Соколов намерен отметить свое 70-летие в Европе. Маэстро почти 30 лет живет на две страны, но из-за пандемии в праздник ему принудительно придётся остаться в Италии.

Как сообщила 18 апреля его ассистент Надежда Жданова, Соколов продолжает репетировать даже в условиях карантина, несмотря на временную невозможность встречаться с публикой. Музыкант искренне считает, что сохранить себя можно посредством музыки. Маэстро рекомендует "и любителям, и профессионалам играть, слушать и учить фуги, как средство дисциплинировать себя, не сдаваться, не потерять чувство времени и не упускать из виду важное".

Отметим, что Григорий Соколов ещё в 16 лет стал лауреатом Первой премии III Международного конкурса П. И. Чайковского. Пианист закончил Ленинградскую консерваторию, преподавал там же.

Ближайший концерт Соколова в Петербурге, который был запланирован на 4 июня, будет перенесен на более позднюю дату из-за распространения короновирусной инфекции.

Ранее герой России и космонавт Олег Артемьев ответил, кто отвечает за музыкальный плейлист на Международной космической станции (МКС).

Фото: picture-alliance/dpa / br-klassik.de

Текст: Ксения Миронова