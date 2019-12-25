Певица Женя Любич рассказала о своих способах борьбы с жаркой погодой

Певица отметила, что такую погоду ей помогают переносить несколько вещей, в том числе и нахождение за городом.

Журналисты интернет-телеканала Piter.tv пообщались с певицей Женей Любич перед выступлениями артистки в Петербурге – завтра она появится перед слушателями в Футбольной деревне на Конюшенной площади, а 6 июля – в рамках концерта на площадке Roof Place. Полная версия интервью скоро появится на нашем сайте.

Одной из тем беседы стала жаркая погода, наступившая в Петербурге. Певица отметила, что такую погоду ей помогают переносить травяной чай и температурные нагрузки в бане – так повышается выносливость организма.

За городом мне легче – здесь свежий воздух, приятный ветерок можно словить. Не самый приятный момент в том, что в город все равно приходится выезжать. Помогает разное – я пью много воды, стараюсь в эти жаркие дни есть побольше всяких "зеленых" овощей. Есть пара способов, которые мне помогают справиться с этой жарой. Это травяной чай, он иногда помогает лучше холодной воды. Желательно, чтобы это был зверобой, ромашка, тысячелистник, мята, листья смородины и малины. Каждый может экспериментировать по-разному. Я еще продолжаю ходить в баню, не каждый день, но раз в неделю. Сама выносливость организма относится же не только к ситуации холода, чтобы организм справился, но и к жаре. Еще полезно – контрастный душ, очень тренирует иммунитет. Женя Любич, певица

Фото: ВКонтакте / Женя Любич (Jenia Lubich)